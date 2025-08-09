◇セ・リーグ阪神1―3ヤクルト（2025年8月8日京セラD）阪神・佐藤輝の進化は本塁打の打球方向にも表れている。昨季までの自己最多だった24本を記録した21、23年と比較すると、21年は6本（25％）、23年は5本（21％）がグラウンド左半分の「逆方向」だったのに対し、今季は30本のうち9本（30％）に増加。今季は90度のフェアグラウンドいっぱいに打ち分けている。