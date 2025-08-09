「全国高校野球選手権・１回戦、横浜５−０敦賀気比」（８日、甲子園球場）横浜−敦賀気比で“神整備”が光った。四回の横浜の攻撃中に雨脚が強まり試合が中断。マウンド上、本塁上にシートが敷かれたが、内野は水浸しとなった。雨が弱まった午後５時３１分に阪神園芸がグラウンドへ登場すると、場内からは拍手。１０人以上のスタッフによって整備は４８分で完了し、１時間７分の中断を挟んで試合が再開された。横浜の為永