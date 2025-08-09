「ＤｅＮＡ２−１２巨人」（８日、横浜スタジアム）巨人・山崎伊織投手（２６）が７回１失点の好投で、７月４日の広島戦以来、約１カ月ぶりとなる今季９勝目を手にした。初回に３点の援護を受けるも、二回には３連打で無死満塁の危機を招く。だが、ここを１失点に抑え波に乗った。前回１日の対戦では６失点で敗れただけに「無死満塁を１点でしのいだので、良い流れで投げられた」と見事なリベンジに手応えを口にした。