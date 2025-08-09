「全国高校野球選手権・１回戦、綾羽６−４高知中央」（８日、甲子園球場）大会本部は第４試合が午後１０時を過ぎても継続試合とならず、延長十回タイブレークに限り実施されたことに対し説明を行った。今大会から大会規定で夕方の部は原則、午後１０時以降は新たなイニングに入らないとあるが、「あくまでも原則なので」と志方大会本部委員長。第４試合の両校責任教師には試合前に意向を確認し「最後までやりたい」との意見