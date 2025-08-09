女優の松本まりか（40）が8日、千葉・幕張メッセで行われた「夏のさつまいも博」に登場した。全国のさつまいもグルメが集結するイベント。千葉県出身の松本は同県さつまいもアンバサダーとして、さつまいもの魅力をPRした。テレビ朝日で放送中の主演ドラマ「奪い愛、真夏」（金曜後11・15）の撮影現場には、自宅で手作りした冷やし焼き芋を持参し関係者らに振る舞っているという。「“本当においしい”と好評。現場では“