女優の水野美紀（51）が26年度前期のNHK連続テレビ小説「風、薫る」に出演することが8日、同局から発表された。見上愛（24）、上坂樹里（20）のダブル主演作で、水野は見上演じるヒロインの母親役。朝ドラ出演は19年度後期放送の「スカーレット」以来。「役の悲しみや怒りをかみしめながら、笑い合える瞬間の喜びを取りこぼさないよう届けたい」と意気込んだ。父親役は北村一輝（56）が務める。水野と同じく「スカーレット