俳優の賀来賢人（36）、お笑いコンビ「バイきんぐ」が8日、都内で、ゲスト声優を務めたアニメーション映画「クレヨンしんちゃん超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」の初日舞台あいさつに出席した。賀来は「小さい頃から見ていて、今は子供と一緒に楽しんでいる状況でしんちゃんの世界に入れてもらい感動している」と満面の笑み。バイきんぐの小峠英二（49）は、舞台となったインドにキャンペーンで訪れ「現地での知名度が