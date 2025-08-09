「全国高校野球選手権・１回戦、綾羽６−４高知中央」（８日、甲子園球場）綾羽が歴史的な激戦を制した。史上最も遅い午後７時４９分開始の第４試合。タイブレークの延長十回に主将・北川陽聖外野手（３年）が、右中間への２点適時三塁打を放つなど一挙４得点を奪った。試合終了時間も史上最も遅い午後１０時４６分だったが、劇的な初出場初勝利に千代純平監督（３６）は「初めて味わう気持ちで本当に幸せ」と感慨に浸った。