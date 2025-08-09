中日は８日の広島戦（バンテリン）に延長１１回の末、２―３で敗れて５位に転落した。それでも３位・ＤｅＮＡとはまだ３・５ゲーム差とＡクラスには射程圏内だ。ドラゴンズ応援大使のＳＫＥ４８・熊崎晴香が選手会長の藤嶋健人投手（２７）を直撃。１３年ぶりのクライマックスシリーズ出場にかける思いに迫った。熊崎藤嶋投手はここまでチームトップの４１試合に登板して１勝３敗１３ホールド、防御率３・１１という成績です