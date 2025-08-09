新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」８日横浜大会のＢブロック公式戦で、海野翔太（２８）がＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）から５勝目を挙げた。ブロック突破に大きく前進した海野は、悲願のＧ１制覇へ不退転の決意を表明。公式戦でＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ザック・セイバーＪｒ．から挙げた金星を?保険?にはせず、同王座再挑戦のために自ら優勝を義務付けた。開幕前の公開記者会見か