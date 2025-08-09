「全国高校野球選手権・１回戦、花巻東４−１智弁和歌山」（８日、甲子園球場）目を真っ赤にした智弁和歌山・渡辺颯人投手（３年）は、最後までベンチで声をからした。初戦の先発を託されるも５回５安打３失点で降板。それでも、エースとしてゲームセットまでファイティングポーズは崩さなかった。１点の援護をもらって初回を迎えるも、野選も絡んで、いきなり２点を奪われて逆転を許した。五回も適時打を浴びて流れを引き戻