ドラマ「愛の、がっこう。」（フジテレビ系）にホスト役で出演しているＳｎｏｗＭａｎ・ラウール（２２）の演技力が評価されている。主演は木村文乃で、堅い家庭で育った真面目すぎる高校教師役。ラウール演じる読み書きが苦手なホストに言葉や社会を教える秘密の?個人授業?を続ける中、次第に距離を縮めていくラブストーリーだ。悪質ホストが社会問題になっていることも影響しているのだろう。視聴率こそ厳しい数字となっ