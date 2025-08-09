◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―１２巨人（８日・横浜）狙い澄ましたスイングで捉えた。巨人のリチャード内野手（２６）が追加点をもたらした。１点リードの初回２死満塁。初球だ。ジャクソンが投じた外角高め１５４キロ直球に反応した。鋭いライナー性の打球を左前に運び２点適時打。「（前の打者の中山）礼都が粘って四球を選んでくれたおかげで狙い球も絞りやすかったので思い切っていけました。１球で仕留めることがで