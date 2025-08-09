◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―１２巨人（８日・横浜）今季１０度目ＨＱＳ熱風にも負けず、山崎は腕を力いっぱい振り抜いた。桑原のバットが空を切ると、静かにうなずいた。３―０の２回先頭、オースティンから３連打を浴び無死満塁。京田の遊ゴロ、併殺崩れの間に１点を返され、続くジャクソンの犠打で２死二、三塁。それでも桑原を３球で空振り三振に抑え、崩れることはなかった。７回１１０球を投げ、６安打１失点