トランプ大統領は次期ＦＲＢ議長候補リストに新たな氏名を追加。ブラード前セントルイス連銀総裁、エコノミストのサマーリン氏を追加した。また、次期ＦＲＢ議長候補の選定をベッセント財務長官に委ねたとも伝わっている。ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が関係者の話として伝えた。