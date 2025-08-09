※経済指標 ＊カナダ雇用統計（7月）21:30 雇用者数増減 結果-4.08万人 予想2.00万人前回8.31万人（前月比) 失業率 結果6.9% 予想7.0%前回6.9% ※発言・ニュース ＊トランプ大統領 トランプ大統領は次期ＦＲＢ議長候補リストに新たな氏名を追加。ブラード前セントルイス連銀総裁、エコノミストのサマーリン氏を追加した。また、次期ＦＲＢ議長候補の選定をベッセント財務長官に