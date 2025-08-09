昨年4月にAKB48を卒業した岡部麟（28）の初の個展が8日、川崎市のSUPERNOVAKAWASAKIで開幕した。グループ在籍時から公演タイトルロゴやグッズのデザインを手がけた。当時から目標としていた個展がようやく実現し「“やるやる詐欺”にならなくてよかった」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。展示する計65点の作品は全て一般販売する予定。「自分で持っているより、ファンの方のほうが大切に保管してくれると思う」とほほ