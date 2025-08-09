女優の菅野美穂（47）と俳優の赤楚衛二（31）が8日、都内でダブル主演のホラー映画「近畿地方のある場所について」（監督白石晃士）の初日舞台あいさつを行った。菅野は、怖がらせる演技について「ちゅうちょはカメラに写る。振り切る、フルスイング、大谷翔平、みたいな感じでやればいいのかなと。瞬発力が養われ、凄く勉強になりました」と独特の表現で持論を展開。そして、自身が最も怖かったというシーンをジェスチャー