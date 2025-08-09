◇第107回全国高校野球選手権大会第4日1回戦高知中央4―6綾羽（2025年8月8日甲子園）高知中央は痛恨のミスに泣いた。1点リードの9回2死満塁の守りで相手ゴロを遊撃手がファンブルして同点に。タイブレークに入った10回、8回途中から4番手で登板した2年生エース・松浦伸広が綾羽打線につかまった。山野司監督は「エラーが4つ。最終的なミスがこちらの方が多かったですから」と振り返り、延長に入ることについては「9回