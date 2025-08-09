◇第107回全国高校野球選手権第4日・1回戦花巻東4―1智弁和歌山（2025年8月8日甲子園）日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサーが甲子園で第1試合を観戦した。締まった試合内容に「カバリングや声かけのタイミングとか、両校ともボールがないところで一人一人が役割を果たしているのが素晴らしい」と強調。1失点完投の花巻東・萬谷には「投手は点が入ったりすると自分でいろいろ考えてペースを乱すけど、