◇第107回全国高校野球選手権第4日・1回戦敦賀気比0―5横浜（2025年8月8日甲子園）敦賀気比は選抜優勝の横浜への奇襲先発も実らず、初戦で敗退した。3日に対戦相手が決まると即、東哲平監督は主将の岡部飛雄馬に先発を告げていた。「初めは本当か分からなくて疑っていた」と岡部。福井大会での登板はわずか4イニングで、今夏初先発だった。しかし、初回から制球が定まらず1回2/3を4失点で降板。「一人でも多く投げるつもり