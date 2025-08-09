◇第107回全国高校野球選手権第4日・1回戦横浜5―0敦賀気比（2025年8月8日甲子園）今秋のドラフト候補で横浜の二刀流のエース奥村頼人（3年）は「4番・左翼」で出場。5回の守りでは1死満塁からの左飛で、タッチアップした三塁走者をストライク送球で刺した。「守備でも、攻撃でも貢献できればという思いから出たプレーだった」。1―0の初回の中犠飛など1安打1打点と打者としても勝利に貢献した。