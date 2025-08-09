またひとり、パリ五輪世代の優良株がヨーロッパへ旅立つ。2025年８月８日、FC東京のDF木村誠二（23歳）がベルギー１部リーグのKVCウェステルローへ完全移籍することが決まった。慣れ親しんだ東京を離れ、新たな挑戦の場を欧州に求めたのだ。2001年８月24日生まれの木村は世代別代表の常連（U-16、U-17、U-18、U-19、U-21、U-22）で、24年にはU-23日本代表としてパリ五輪に出場。優れたカバーリング能力と空中戦の強さを主武