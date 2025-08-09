フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスの日本代表MF中村敬斗は、その動向が注目されている。昨シーズンに11ゴールを挙げたチーム得点王は、今夏の日本ツアーに帯同しなかった。クラブは「コンディション不良」と説明し、カレル・ヘラールツ新監督は「医師からの診断書もある」とコメントした。ただ、本人は自身のインスタグラムから、S・ランス関連の投稿を全て削除。移籍を望む選手に対し、クラブがオファーを受け