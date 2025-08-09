汗をかきやすい夏。現代人にとって、汗はとかくネガティブな印象を持ってしまいがちだが、発汗能力の獲得によって行動範囲を広げるなど、実は人類の進化と密接に関係している。汗と上手に付き合うにはどうすればいいのだろうか。臭いの原因は細菌制汗剤人気暑いときや運動、緊張したとき、辛いものを食べたとき――。人は様々な場面で汗をかく。汗は血液から作られ、皮膚にある「汗腺」という器官から分泌される。ほぼ全身