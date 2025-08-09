石破首相の進退を巡る自民党内の混乱は、見苦しいとしか言いようがない。首相が進退を決する以外に事態を収拾する手はあるまい。自民党の両院議員総会で、首相は党内の意見に「真摯（しんし）に謙虚に耳を傾けたい」と述べた。一方で米国の関税措置への対応や農政改革の重要性に触れ、「引き続き責任をもって取り組む」とも語り、改めて続投への意欲を強調した。総会では、首相に退陣するよう求める声が相次いだ。その後、臨