◇第107回全国高校野球選手権第4日・1回戦花巻東4―1智弁和歌山（2025年8月8日甲子園）【吉田孝司の目】アマチュア時代にスラッガーとして鳴らした逸材が、プロではアベレージタイプに変わることがある。高校で何十本もアーチを架けた選手がなぜ、同じスタイルを貫くことができないのか。その答えは「フルスイング」にある。緩いボールは強く振れるが、速球にはコンタクト重視になってしまう。そんな打者はプロで本塁打