9日に静岡市で行われる将棋日本シリーズJTプロ公式戦（JT杯）2回戦で対戦する藤井聡太王将（23）＝名人含む7冠＝と佐々木勇気八段（31）が8日、現地入りして前日会見に出席した。今期のJT杯初登場の藤井は7日夜に竜王戦2期連続挑戦を決めたばかりの佐々木について「きのう勝たれたばかりで非常に充実し、内容も安定している」と警戒モード。竜王戦で対戦することは「それほど意識しません」と柔らかい表情で明かした。佐々