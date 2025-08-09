今月２日に東京・後楽園ホールで行われた試合後、２人の選手が急性硬膜下血腫と診断され、開頭手術を受けたことを受け、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）が東洋太平洋（ＯＰＢＦ）王座戦を従来の１２回戦制から１０回戦制に短縮して実施することが８日、関係者の話で分かった。１９日のＯＰＢＦ王座戦から１０回戦で行う。関係者は「ラウンドの長さは前から議題になっていた。まずできることからやっていこうということ」