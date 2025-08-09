俳優・仲野太賀（３２）が８日、東京・ＮＨＫで行われた「ＮＨＫスペシャル『シミュレーション〜昭和１６年夏の敗戦〜』」（前編１６日、後９・００。後編１７日同）の取材会に登場。父・中野英雄（６０）との共演について語った。戦時中の「総力戦研究所」を舞台にしたドラマで、仲野は研究員、中野は同幹部役を演じる。仲野は「同じシーンで共存するのは初めてで、不思議な感覚でした」と苦笑い。撮影前夜には初めて２人で飲