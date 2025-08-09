横浜地裁（資料写真）飲酒運転で車をバイクに追突させ、男性を死亡させたなどとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）などの罪に問われた住所不定、無職の男（６２）の裁判員裁判判決公判で、横浜地裁は８日、「刑事責任は相当に重く、長期間の実刑は免れない」として懲役１６年（求刑懲役１８年）を言い渡した。安永健次裁判長は判決理由で、被告が昨年６月１４日、知人らと飲酒した後に川崎市宮前区の路上で運転中の車