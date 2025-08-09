昨年行われたあしがら花火大会（松田町提供）約１４００発の花火が夜空を彩る夏の風物詩「あしがら花火大会」が２３日、酒匂川町民親水広場（松田町）と開成水辺スポーツ公園（開成町）で開かれる。同大会実行委員会と両町などの共催。松田町観光協会は今回から、有料観覧席と有料駐車場券の販売を始める。有料観覧席はパイプいすに４人が座ることができる１区画（５千円）と、車を１台止めることができる駐車券が付いた１区画