オリックスの福良淳一GMは背番号「51」の先輩米大リーグで通算3089安打を放ち、日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）に、日本でスターになるまでの過程を知る人物からの賛辞が届いた。「あそこにまでなるんですよね。『51』が」と、2人がともに背負った背番号を日米で“代名詞”にしたことに驚いている。大リーグ公式YouTubeが「イチロー氏 アメリカ野球殿堂入り記念