座骨神経痛のため入院していた落語家の立川志らく（61）が8日、退院を発表した。パーソナリティーを務めるポッドキャスト番組「志らくさん！信子におもしろい話を聞かせてください」で明かした。先月26日に座骨神経痛による腰痛のため休養を公表。入院と手術をして、リハビリに入ったことを今月1日に自身のSNSで明かしていた。「予定だともうちょっと長い期間入院するはずだったんですが最短で出てきました。2週間弱の入院で