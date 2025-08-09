落語家の七代目三遊亭円楽（47）が落語芸術協会に客員演者として加入したことを受け、8日、都内で会見を行った。7月1日付の加入で、客員となったことで定席寄席の10日公演の主任を務めることが可能になる。9月1日の新宿末広亭興行から都内3カ所の定席寄席で、10日間ずつ襲名披露興行を行う。所属する五代目円楽一門からは、2017年に六代目円楽さんが同じく同協会に客員として加入。七代目円楽は「道をつけてくれた六代目にも