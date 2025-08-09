宇都宮競輪場のG1「第1回女子オールスター競輪」は2日目を迎える。注目は12Rだ。ファン投票1位の児玉が奮起する。初日は佐藤に完敗だったが、ここなら力は上。自分の持つ距離からカマシを放てばゴールまで粘り込める。対抗は久米。初日の走りから復調は明らか。最内枠を生かして前々に踏み、先に捲って逆転を狙う。尾崎も侮れない。初日は万事休すの展開から内を突いて2着まで突っ込んだ。出来は間違いなく良好で、アタマまで