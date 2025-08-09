札幌・真駒内セキスイハイムスタジアムで23日に開催予定だった花火大会「ドリカム花火2025」の中止が8日、DREAMSCOMETRUEの公式サイトなどで発表された。ドリカムの代表曲などに合わせて打ち上がる花火を楽しむイベントで、特別ゲストMCには中村正人（66）の名前があった。サイトでは中止の経緯を説明。7月12日に同会場で行われた花火大会で、花火の燃えカスの一部が立ち入り禁止エリアと無料進入可能エリアの境界線付近