会社を辞める理由は「宝くじですよ」と話す男性【漫画を読む】会社を辞める理由を話す男性だが…!?学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に作品を発表している。定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」は、シンプルな描写ながらもクスッと笑える作品だ。今回は夏におすすめの4コマ漫画を2作品紹介するとともに、作者に宝くじが当たったら何に使いたいかを聞いた。■宝く