プロ野球元阪神の亀山つとむ（努＝スポニチ本紙評論家）氏の双子の弟で、タレントの亀山忍（かめやま・しのぶ）さんが5日、腎臓がんのために死去した。56歳。大阪府出身。葬儀は近日中に近親者で執り行われる。つとむ氏は「5日の夕方に会ったのが最後になりました。もう話をできる状態ではなかった。母親を連れて帰ったのですが、その日の夜亡くなった」と明かした。「奥さんと子供たちがみとった」という。41歳の時に脳梗塞