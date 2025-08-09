柏のFW細谷がリーグ再開初戦となる10日のホーム湘南戦に向け「そのつもりで準備はしてきた」と出場意欲を示した。中断前最後の鹿島戦をコンディション不良で欠場したが、今週からチームの全体練習にも合流したという。対湘南戦は前回対戦こそゴールはなかったが、過去5戦4発のお得意さま。「自分にも期待しているし、取れる自信もあるので貪欲に狙っていきたい」と意気込んでいた。