小倉競輪場のG3、大阪・関西万博協賛「第19回吉岡稔真カップ争奪戦」は2日目。注目は12Rだ。4分戦でライン3車の九州トリオが本線。初連係の立部を目標に得た林大が本命だ。立部を残す＜5＞＜1＞を重視したが、立部の余力次第では林大が早めに踏み込んでの＜5＞＜7＞も好勝負。前々に攻める小原が不気味で、桜井との北日本両者にも警戒が必要だ。＜1＞立部楓真後ろの状況を気にして乗り方などが崩れてしまった。自力。＜2