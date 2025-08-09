湘南・山口監督が守備再建を浮上のポイントに掲げた。リーグ直近3試合で計11失点を喫し、17位と苦しんでいる。中断期間で「セットプレーを含め見直すことが多い。原因の追究をみんなで照らし合わせながら」と改善に時間を費やした。酷暑の中で「メリハリを求めながら」2部練習も実施。10日のアウェー柏戦へ「（上位で）リスペクトし過ぎて構えるのでなくやることを整理し、相手の嫌がることを多くしたい」と話した。