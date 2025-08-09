新体操日本代表フェアリージャパンは8日、都内で世界選手権（20〜24日、リオデジャネイロ）を前に壮行会に出席し、個人2選手と団体メンバーそれぞれが演技を披露した。団体は今季のW杯で2度2位に入るなど、19年大会以来のメダル獲得が視野に入る。主将の鈴木歩佳（25＝ミキハウス）は「今日は2種目ともしっかりまとめられて、練習の成果が出た」と笑顔。リボンのテーマは「沖縄」で、曲や衣装も沖縄文化を取り入れている。6