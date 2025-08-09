NY株式8日（NY時間15:10）（日本時間04:10） ダウ平均44192.97（+224.33+0.51%） ナスダック21446.48（+203.78+0.96%） CME日経平均先物42405（大証終比：+585+1.38%） 欧州株式8日終値 英FT100 9095.73（-5.04-0.06%） 独DAX 24162.86（-29.64-0.12%） 仏CAC40 7743.00（+33.68+0.44%） 米国債利回り 2年債 3.758（+0.030） 10年債 4.285（+0.035） 30年債 4.855（+0