9日夜遅く、由利本荘市北部付近で1時間におよそ120ミリの猛烈な雨が降り、記録的短時間大雨情報が2度出されました。由利本荘市は西目、由利の全域に大雨警戒レベル4の避難指示を発表しています。※映像は視聴者提供