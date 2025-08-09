WEリーグは9日に開幕する。アウェーで長野との開幕戦に臨むアルビレックス新潟レディースは、8日は新潟・聖籠町のJAPANサッカーカレッジで最終調整。7月になでしこジャパン代表として東アジアE―1選手権にも出場してゴールも決めたMF滝川結女（25）は、2年連続チーム第1号となる開幕弾で勝利に貢献する。新しいシーズンの幕開けにふさわしいゴールを決める。滝川にとって開幕戦の相手は古巣の長野。アウェーではあるが、愛着の