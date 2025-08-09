ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は4日目を迎える。注目は11Rだ。初日のドリームを制した渡辺に絶好枠。舟足は可も不可もないが取り立てて欠点もない。準優好枠へ向け勝負どころのここはスタートも奮発。的確ターンで逃げ切って弾みをつける。2コースの川野が相手。日を追って動きに力感が出てきた。ここは差して渡辺に迫る。ツケ回る山川も連対は十分。長嶋は3日目9Rのイン戦で痛恨の6着