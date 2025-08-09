【7R】初日特選を快勝した前反祐一郎が薄氷を踏みながらも決勝へと駒を進めた。その準決は吉田―杉山の北日本コンビがハイペースの逃げ。頼みの富が大きく離れた3番手。「車間が空きすぎて届かないかと思った」と前反。それでもしぶとく3着に食い込んだあたり運もある。決勝は富が地元ということで絶好枠をもらった。3番手を高木が固めるのもプラス材料だ。富が必ずアクションを起こす。スプリント力の高い前反の逆転で＜7＞