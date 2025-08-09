ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は１４７．７０円付近での推移となっている。本日の為替市場は静かな動きに終始しており、ドル円も１４７円台での上下動に終始している。 トランプ大統領が、退任を表明しているクーグラーＦＲＢ理事の後任にミランＣＥＡ委員長を来年１月末までの暫定理事に指名。為替市場はドル安で反応していたが、上院が９月まで休会していることから、急いで承認されたとしても１２月ＦＯＭ