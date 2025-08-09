兵庫県警は8月9日、成人女性の遺体を兵庫県洲本市内に遺棄した疑いで、西宮市に住む62歳の会社員の男を逮捕しました。7日に現場で全裸状態の遺体が見つかっていましたが、逮捕された男は翌8日に西宮署に自ら出頭。「妻を自宅で殺して、車で運んだ」という旨の供述もしているということです。県警は殺人容疑も視野に入れて、捜査を進める方針です。淡路島で遺体が見つかった翌日…容疑者が西宮署に出頭「きのうの死体遺棄の件は私